В новосибирском Толмачёво задерживаются рейсы из-за тумана

Согласно данным онлайн-табло, с опозданием прибывают рейсы из Кемерово, Абакана, Братска, Томска, Самары и Улан-Удэ. Также зафиксированы задержки вылетов в Дубай, Иркутск, Кемерово, Усть-Каменогорск и Нижневартовск. В аэропорту уточняют, что точное расписание нужно проверять через официальный сайт или кол-центр по номеру +7 (383) 216−99−99 .