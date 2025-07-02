В новосибирском Толмачёво задерживаются рейсы из-за тумана

Утром 2 июля в новосибирском аэропорту Толмачёво наблюдаются сбои в расписании — часть рейсов прибыла с опозданием, другие не вылетели вовремя. Причина — неблагоприятные погодные условия, а именно туман. Информация о задержках опубликована в официальном телеграм-канале аэропорта.
Согласно данным онлайн-табло, с опозданием прибывают рейсы из Кемерово, Абакана, Братска, Томска, Самары и Улан-Удэ. Также зафиксированы задержки вылетов в Дубай, Иркутск, Кемерово, Усть-Каменогорск и Нижневартовск. В аэропорту уточняют, что точное расписание нужно проверять через официальный сайт или кол-центр по номеру
Пассажирам, чьи рейсы задержаны, будут предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.