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В новосибирском Толмачёво задерживаются рейсы из-за тумана

Туман стал причиной задержки.

Источник: Om1 Новосибирск

Утром 2 июля в новосибирском аэропорту Толмачёво наблюдаются сбои в расписании — часть рейсов прибыла с опозданием, другие не вылетели вовремя. Причина — неблагоприятные погодные условия, а именно туман. Информация о задержках опубликована в официальном телеграм-канале аэропорта.

Согласно данным онлайн-табло, с опозданием прибывают рейсы из Кемерово, Абакана, Братска, Томска, Самары и Улан-Удэ. Также зафиксированы задержки вылетов в Дубай, Иркутск, Кемерово, Усть-Каменогорск и Нижневартовск. В аэропорту уточняют, что точное расписание нужно проверять через официальный сайт или кол-центр по номеру +7 (383) 216−99−99.

Пассажирам, чьи рейсы задержаны, будут предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.