В Омске временно изменится троллейбусный маршрут № 16

Как сообщили в мэрии Омска, корректировка схемы движения троллейбуса № 16, следующего по маршруту «Солнечный» — завод им. Попова, обусловлена экстренными ремонтными работами на Ленинградской площади, где в районе третьей и четвёртой полос зафиксировано оседание почвы над теплотрассами.
2 июля, начиная с 4 утра, специалисты «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» начнут работы по устранению проседания. Для проведения ремонта будет ограничено движение по двум крайним полосам, предназначенным для поворота налево в сторону проспекта Карла Маркса.
После завершения ремонтных работ движение троллейбуса по обычному маршруту будет возобновлено.
В мэрии отмечают, что финансовые затраты, понесённые в связи с ремонтом проседания грунта, будут возмещены за счёт владельца инженерных сетей.
Ранее мы писали, что в Омске планируется модернизация системы теплоснабжения за счет привлечения дополнительного финансирования в объеме 195 миллионов рублей.