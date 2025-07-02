В Омске временно изменится троллейбусный маршрут № 16

Как сообщили в мэрии Омска, корректировка схемы движения троллейбуса № 16, следующего по маршруту «Солнечный» — завод им. Попова, обусловлена экстренными ремонтными работами на Ленинградской площади, где в районе третьей и четвёртой полос зафиксировано оседание почвы над теплотрассами.