Главный терапевт Минздрава рассказала, чем заменить соль в рационе

Избыточное потребление соли — одна из главных причин многих заболеваний, таких как гипертония, инфаркты и инсульты. Множество продуктов содержат скрытую соль. Главный терапевт Минздрава, директор НМИЦ профилактической медицины, академик РАН Оксана Драпкина рассказала KP.RU, как снизить количество соли в ежедневном рационе.
— Для заправки блюд вместо соли (или для сокращения ее количества) можно использовать: лимонный сок, сушеный или тертый имбирь, пряные травы, сушеный лук и чеснок. Со временем ваши вкусовые рецепторы приспособятся к меньшему количеству соли, — порекомендовала Драпкина.
Большинство соли поступает не из того, что добавляется в еду во время приготовления, а из готовых продуктов, таких как колбасы, чипсы, консервированные овощи и соусы.
— Только 20% соли добавляется во время приготовления пищи или за столом. Остальное скрыто в обработанных продуктах и продуктах животного происхождения, — уточнила специалист.
Чтобы уменьшить количество соли в рационе, стоит обращать внимание на этикетки и выбирать продукты с пометкой «без соли» или «с низким содержанием натрия». Рекомендуется также готовить еду самостоятельно, что позволяет контролировать количество соли.