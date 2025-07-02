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Главный терапевт Минздрава рассказала, чем заменить соль в рационе

Академик Драпкина: Лимонный сок, чеснок и пряности — отличная замена соли.

Источник: Комсомольская правда

Избыточное потребление соли — одна из главных причин многих заболеваний, таких как гипертония, инфаркты и инсульты. Множество продуктов содержат скрытую соль. Главный терапевт Минздрава, директор НМИЦ профилактической медицины, академик РАН Оксана Драпкина рассказала KP.RU, как снизить количество соли в ежедневном рационе.

— Для заправки блюд вместо соли (или для сокращения ее количества) можно использовать: лимонный сок, сушеный или тертый имбирь, пряные травы, сушеный лук и чеснок. Со временем ваши вкусовые рецепторы приспособятся к меньшему количеству соли, — порекомендовала Драпкина.

Большинство соли поступает не из того, что добавляется в еду во время приготовления, а из готовых продуктов, таких как колбасы, чипсы, консервированные овощи и соусы.

— Только 20% соли добавляется во время приготовления пищи или за столом. Остальное скрыто в обработанных продуктах и продуктах животного происхождения, — уточнила специалист.

Чтобы уменьшить количество соли в рационе, стоит обращать внимание на этикетки и выбирать продукты с пометкой «без соли» или «с низким содержанием натрия». Рекомендуется также готовить еду самостоятельно, что позволяет контролировать количество соли.