В Омске троллейбус № 16 временно изменил маршрут движения

На Ленинградской площади, по которой обычно следовал троллейбус, над тепловыми сетями просел грунт. Для ремонта перекроют две крайние полосы, с которых выполняется поворот налево в направлении проспекта Карла Маркса. Поэтому троллейбус пока будет разворачиваться в другом месте: С Ленинградского моста транспорт повернет направо на проспект Карла Маркса, разворот троллейбус будет выполнять в районе ж/д вокзала.