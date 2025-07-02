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В Омске троллейбус № 16 временно изменил маршрут движения

На Ленинградской площади, по которой он обычно следовал, просел грунт.

Источник: Комсомольская правда

В Омске временно изменится схема движения троллейбуса № 16. Он следует от поселка Солнечный до завода имени Попова. Как пояснили в мэрии, это связано с ремонтными работами.

На Ленинградской площади, по которой обычно следовал троллейбус, над тепловыми сетями просел грунт. Для ремонта перекроют две крайние полосы, с которых выполняется поворот налево в направлении проспекта Карла Маркса. Поэтому троллейбус пока будет разворачиваться в другом месте: С Ленинградского моста транспорт повернет направо на проспект Карла Маркса, разворот троллейбус будет выполнять в районе ж/д вокзала.

Схема движения изменена уже сегодня, 2 июля, ремонтные бригады «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» работают на аварийном участке с 2 часов ночи. После завершения ремонта маршрут вернется в привычное русло, о сроках пока не сообщается. Ремонтные работы придется оплатить собственнику теплосетей.