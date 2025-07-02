Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первые в этом году птенцы павлина появились на свет в парке Якутии

Первые птенцы павлина появились на свет в парке «Живые алмазы Якутии».

Источник: © РИА Новости

ЯКУТСК, 2 июл — РИА Новости. Первые в этом году птенцы павлина появились на свет в природном парке «Живые алмазы Якутии», сообщает пресс-служба региональной Дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков.

«Дорогие друзья, у нас снова радостная новость — в парке “Живые алмазы Якутии” появились на свет шесть очаровательных павлинят», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что малыши уже успели удивить работников парка своим отважным десантом — они смело спустились с крыши голубятни вслед за заботливой мамой.

«Мы переживали за их жизнь, но птенцы ловко встряхнулись, встрепенулись и бодро отправились исследовать мир за мамой», — рассказали сотрудники.

Павлинята с мамой временно живут в безопасном загоне. Мама-павлиниха пока никого не подпускает к детям, поэтому пол птенцов еще неизвестен.

«Это первое павлинье прибавление в этом году, и мы не можем нарадоваться такому трогательному событию», — говорится в сообщении.

Природный парк «Живые алмазы Якутии» был открыт в 2009 году на средства алмазодобывающей компании «Алроса». Находится в местности Чуоналыр в Мирнинском районе Якутии, в 18 километрах от города Мирный. Здесь на территории 32 тысяч гектаров в условиях, близких к природным, живут десятки северных животных. Это олени, лоси, бизоны, овцебыки, изюбры, зайцы, рыси, медведи — всего 133 животных, в том числе 26 детенышей. Парк открыт для бесплатного посещения.