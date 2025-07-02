Первые в этом году птенцы павлина появились на свет в парке Якутии

ЯКУТСК, 2 июл — РИА Новости. Первые в этом году птенцы павлина появились на свет в природном парке «Живые алмазы Якутии», сообщает пресс-служба региональной Дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков.
«Дорогие друзья, у нас снова радостная новость — в парке “Живые алмазы Якутии” появились на свет шесть очаровательных павлинят», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что малыши уже успели удивить работников парка своим отважным десантом — они смело спустились с крыши голубятни вслед за заботливой мамой.
«Мы переживали за их жизнь, но птенцы ловко встряхнулись, встрепенулись и бодро отправились исследовать мир за мамой», — рассказали сотрудники.
Павлинята с мамой временно живут в безопасном загоне. Мама-павлиниха пока никого не подпускает к детям, поэтому пол птенцов еще неизвестен.
«Это первое павлинье прибавление в этом году, и мы не можем нарадоваться такому трогательному событию», — говорится в сообщении.
Природный парк «Живые алмазы Якутии» был открыт в 2009 году на средства алмазодобывающей компании «Алроса». Находится в местности Чуоналыр в Мирнинском районе Якутии, в 18 километрах от города Мирный. Здесь на территории 32 тысяч гектаров в условиях, близких к природным, живут десятки северных животных. Это олени, лоси, бизоны, овцебыки, изюбры, зайцы, рыси, медведи — всего 133 животных, в том числе 26 детенышей. Парк открыт для бесплатного посещения.