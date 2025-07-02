Первые в этом году птенцы павлина появились на свет в парке Якутии

Природный парк «Живые алмазы Якутии» был открыт в 2009 году на средства алмазодобывающей компании «Алроса». Находится в местности Чуоналыр в Мирнинском районе Якутии, в 18 километрах от города Мирный. Здесь на территории 32 тысяч гектаров в условиях, близких к природным, живут десятки северных животных. Это олени, лоси, бизоны, овцебыки, изюбры, зайцы, рыси, медведи — всего 133 животных, в том числе 26 детенышей. Парк открыт для бесплатного посещения.