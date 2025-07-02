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Названа главная причина серьезного падения турпотока из России на Кубу

Турпоток из России на Кубу, а также из других стран, стремительно сократился из-за энергетического кризиса в латиноамериканском государстве.

Турпоток из России на Кубу, а также из других стран, стремительно сократился из-за энергетического кризиса в латиноамериканском государстве.

По данным Нацбюро статистики и информации Кубы (Onei), с января по май 2025 года страна приняло 862 тыс. иностранных туристов. Это на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, турпоток из Канады (главный поставщик туристов на Кубу) упал на 28,5% — до 387 тыс. человек. При этом турпоток из России сократился и вовсе на 45,5% — до 56 тыс. человек. В годовом сравнении турпоток на Кубу сократился и из других стран из топа поставщиков туристов — США, Германии, Франции, Аргентины, Мексики, Испании и Италии.

При таком снижении показателей правительственная цель в 2,6 млн иностранных туристов в 2025 году кажется пока труднодостижимое. К слову, в прошлом году Куба приняла 2,2 млн туристов. Лучшими для Острова свободы были «доковидные» 2018 и 2019 годы, когда Кубу посещали ежегодно более 4 млн иностранных граждан.

Ранее стало известно, что из России могут запустить прямые рейсы еще в одну страну для пляжного отдыха.