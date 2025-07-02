Названа главная причина серьезного падения турпотока из России на Кубу

Так, турпоток из Канады (главный поставщик туристов на Кубу) упал на 28,5% — до 387 тыс. человек. При этом турпоток из России сократился и вовсе на 45,5% — до 56 тыс. человек. В годовом сравнении турпоток на Кубу сократился и из других стран из топа поставщиков туристов — США, Германии, Франции, Аргентины, Мексики, Испании и Италии.