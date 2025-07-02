Спецборт МЧС России доставил пострадавших из Ижевска в Москву

Шесть человек, получивших ранения в результате удара по промышленному объекту в Ижевске, были доставлены в Москву специальным санитарным бортом МЧС России.
Самолёт Ил-76 приземлился в аэропорту Жуковский в Подмосковье, сообщили в ведомстве.
Атака с применением беспилотников произошла во вторник утром. По информации главы Удмуртии Александра Бречалова, опубликованной в его Telegram-канале, жертвами стали три человека, а общее число пострадавших достигло 45.
Напомним, утром 1 июля Ижевск подвергся атаке беспилотников ВС Украины. Александр Бречалов сообщил, что доложил российскому лидеру Владимиру Путину об атаке БПЛА.
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