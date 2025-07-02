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Актеру «Универа» Гогунскому грозит 12 лет тюрьмы на Украине

Актера Виталия Гогунского, известного по роли «Кузи» из сериала «Универ», суд Украины заочно приговорил к 12 годам лишения свободы. Также актеру запретили проводить мероприятия политического характера.

Суд Украины приговорил Виталия Гогунского за поддержку России и благотворительные концерты для ветеранов СВО.

Актера Виталия Гогунского, известного по роли «Кузи» из сериала «Универ», суд Украины заочно приговорил к 12 годам лишения свободы. Также актеру запретили проводить мероприятия политического характера.

«Суд постановил определить наказание в виде 12 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организацией и проведением мероприятий политического характера, на срок 12 лет», — сообщено в постановлении. Помимо этого, сообщается, что суд приговорил актера к конфискации всего имущества, а также взыскать с актера 380 долларов в пользу Украины.

Все это связано с тем, что Виталий Гогунский — уроженец Украины, из города Кременчуг Полтавской области. При этом, с начала СВО, актер поддержал сторону России и неоднократно выступал на благотворительных концертах для участников операции. Также, по одному из концертов Гогунский провел в Донецке и Мариуполе для сотрудников МВД, МЧС, Росгвардии и их семей.