Актеру «Универа» Гогунскому грозит 12 лет тюрьмы на Украине

Все это связано с тем, что Виталий Гогунский — уроженец Украины, из города Кременчуг Полтавской области. При этом, с начала СВО, актер поддержал сторону России и неоднократно выступал на благотворительных концертах для участников операции. Также, по одному из концертов Гогунский провел в Донецке и Мариуполе для сотрудников МВД, МЧС, Росгвардии и их семей.