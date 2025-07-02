Наживались на своих же коллегах: В Приморье раскрыли мошенничество врачей на десятки миллионов рублей

Приморские полицейские раскрыли схему обогащения, благодаря которой группа сотрудников одного из медицинских учреждений незаконно получила от государства 46 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
Отмечается, что эти деньги злоумышленники смогли прибрать к рукам за четыре года. Правоохранители уже завершили расследование уголовного дела, что позволило раскрыть некоторые детали мошеннической схемы.
Придумала способ нажиться на государственных деньгах 64-летняя жительница Надеждинского района. Потом она вовлекла в схему еще семерых сотрудников медицинского учреждения. Соучастники получали на свои банковские счета необоснованно завышенные заработные платы.
В настоящее время вся шайка уволена с места работы, против каждого злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фигурантам уголовного дела грозит лишение свободы сроком до 10 лет и штраф.
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