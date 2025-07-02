Наживались на своих же коллегах: В Приморье раскрыли мошенничество врачей на десятки миллионов рублей

А однажды в дорогом столичном ресторане Lamborghini, где проходило вручение премии «Топ-50 лучших персон», произошла довольно странная история. Звездный гость, а также один из номинантов, челюстно-лицевой хирург Александр Вдовин попросил принести ему шесть бокалов, а затем аккуратно сложил их в сумку. Звездную публику поразило поведение врача, потом он все объяснил.