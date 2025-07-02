В Иркутской области матерям бойцов СВО помогают с работой

За последние пять лет ситуация с женской занятостью в Иркутской области значительно улучшилась. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, уровень трудоустройства женщин вырос на 12%, достигнув 70% в 2024 году, а число официально зарегистрированных безработных среди них сократилось более чем в два раза. Кроме того, женщины теперь тратят меньше времени на поиск работы.
Для повышения конкурентоспособности женщин на рынке труда Кадровый центр региона предлагает программы переобучения, в том числе в рамках нацпроекта «Кадры», а также организует тренинги, ярмарки вакансий и психологическую поддержку.
Особое внимание уделяется развитию женского предпринимательства — в филиалах центра работают специальные клубы, где проводят встречи по финансовой грамотности, созданию бизнеса и другим важным темам. В прошлом году прошло около 100 таких заседаний и более 430 мероприятий, которые посетили свыше пяти тысяч человек.
— Наша задача — не просто помочь женщинам найти работу, но и создать условия, чтобы они могли совмещать карьеру с заботой о семье. Женские клубы и проекты вроде «Матери Героев Приангарья» показывают, как важно объединять усилия общества и государства, — отметила заместитель министра труда и занятости Елена Егорова.
Напомним, данные мероприятия помогают с трудоустройством и социальной адаптацией членам семей военнослужащих. Так, с начала СВО за помощью обратились 336 членов семей военных, и 168 из них уже трудоустроены, включая 38 человек, ставших самозанятыми.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкалье пять человек эвакуировали из подтопленных домов.