В Иркутской области матерям бойцов СВО помогают с работой

За последние пять лет ситуация с женской занятостью в Иркутской области значительно улучшилась. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, уровень трудоустройства женщин вырос на 12%, достигнув 70% в 2024 году, а число официально зарегистрированных безработных среди них сократилось более чем в два раза. Кроме того, женщины теперь тратят меньше времени на поиск работы.