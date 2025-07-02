Можно ли считать лето 2025 года холодным? Климатолог призвал не спешить с выводами

Специалист отметил, что в московском регионе текущая погода не выделяется как аномальная. Несколько лет назад в столице фиксировали похолодания почти до нуля градусов, а в Вологодской области, в 500 км севернее Москвы, в июне были заморозки до минус 10. По словам Кокорина, пока рано судить о всем лете, так как прошел только первый месяц, а прогноз охватывает лишь несколько дней июля. При этом он подчеркнул, что необычные для сезона температуры стали случаться чаще.