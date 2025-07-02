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Можно ли считать лето 2025 года холодным? Климатолог призвал не спешить с выводами

Климатолог Кокорин не стал называть лето 2025 года холодным.

Источник: Комсомольская правда

Лето 2025 года в Центральной России пока не стоит считать холодным, поскольку июнь только начался, а в июле возможны периоды тепла. Похолодание, наблюдаемое сейчас, не является чем-то необычным, подобные случаи уже бывали, сообщил эксперт по климату фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин в беседе с РИА Новости.

Специалист отметил, что в московском регионе текущая погода не выделяется как аномальная. Несколько лет назад в столице фиксировали похолодания почти до нуля градусов, а в Вологодской области, в 500 км севернее Москвы, в июне были заморозки до минус 10. По словам Кокорина, пока рано судить о всем лете, так как прошел только первый месяц, а прогноз охватывает лишь несколько дней июля. При этом он подчеркнул, что необычные для сезона температуры стали случаться чаще.

Кокорин также добавил, что о погоде в июле пока мало что известно. Начало месяца может быть прохладным, но это не исключает прихода жары позже.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в июле в ряде регионов России ожидается аномально теплая погода. Температура превысит средние многолетние значения в Уральском, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах. В европейской части страны июль в целом будет близок к климатической норме. Первая половина месяца окажется прохладной, но со второй декады начнется потепление, местами с жаркой погодой.