РКН предупредил о скорых сбоях в работе интернет-сервисов

Как сообщало URA.RU, ранее председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев сообщал, что иностранные агенты и зарубежные организации уже начали кампанию по вмешательству в выборы как минимум в десяти регионах России, включая Курскую область и ряд субъектов Сибири и Урала. Комиссия ГД отслеживает такие случаи в преддверии масштабных региональных и муниципальных выборов, которые охватят более 55 миллионов избирателей.