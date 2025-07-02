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Донеры, мороженое и крысы стали проблемой для жильцов высотки в Алматы

Жильцы алматинской многоэтажки жалуются на стихийную торговлю прямо под окнами, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Со слов жителей дома, киоски с фастфудом, мороженым и напитками занимают их парковочные места. Причем никто из собственников на установку разрешения не давал. Возмущает соседей и то, что ларьки якобы подключены к общедомовым счетчикам. И платить за все приходится самим жильцам, передает «КТК».

Они уверены, что председатель ОСИ самовольно разрешил установку трех киосков с едой и пристройку ресторана, от которых исходит постоянный шум и антисанитария. По их мнению, все объекты стоят незаконно. Чиновники пока признали нелегальным только один ларек — с мороженым. Его уже убрали.

Только председатель ОСИ себя виноватым не считает. Он утверждает, что деньги за аренду торговых мест идут на благоустройство дома.

Я за свой счет поставил вот эти фонарные столбы. Я потратил на это примерно больше двух млн тенге. Озеленение то же со своего кармана оплачивал.

заявил журналистам председатель ОСИ ЖК «Уш Сункар» Бекболат Камбарбаев