Донеры, мороженое и крысы стали проблемой для жильцов высотки в Алматы

Они уверены, что председатель ОСИ самовольно разрешил установку трех киосков с едой и пристройку ресторана, от которых исходит постоянный шум и антисанитария. По их мнению, все объекты стоят незаконно. Чиновники пока признали нелегальным только один ларек — с мороженым. Его уже убрали.