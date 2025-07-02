В России создадут специальную машину для такси, как было в СССР

В письме в Минпромторг перевозчики предложили усилить рулевую рейку и подвеску, а также оснастить автомобили гидромеханической автоматической коробкой передач, которая пока отсутствует на российских моделях. В частности, отмечается низкая надежность отдельных узлов: при пробеге до 100 тысяч километров возникают проблемы с клапанами двигателей, маслонасосами, а также ускоренный износ подшипников и распределительных валов. В Минпромторге уточнили, что ведется диалог с автопроизводителями и профессиональным сообществом для учета требований рынка при дальнейшей модернизации техники.