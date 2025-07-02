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В Красноярске обнаружили зараженный виноград

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты ФГБУ «ЦОК АПК» выявили почти 8 тонн винограда, зараженного опасным карантинным вредителем — червецом Комстока. Продукция поступила из стран Юго-Восточной Азии.

Источник: НИА Красноярск

Общий объем зараженных партий составил 7,8 тонны. Информацию передали в Россельхознадзор по краю.

Специалисты уточняют, что с начала 2025 года было проверено более 1,57 тыс. тонн импортного винограда, и в 21,6 тонны также был обнаружен вредитель.