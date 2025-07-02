В омских парках ввели еще один скидочный день — понедельник

В муниципальных парках города появился еще один скидочный день — понедельник. В этот день посетить аттракционы по льготной цене смогут многодетные семьи и участники боевых действий.
Цена на каждый аттракцион составит 119 рублей. Для этого необходимо предъявить на кассе удостоверение и карту «Городские парки».
Предложение действует в парках 30-летия ВЛКСМ и Советский.
В парке 30-летия ВЛКСМ по льготной цене можно прокатиться на аттракционах «Биоробот», «Гусеница», «Веселые горки», «Морская охота», «Ракушки», «Танго», «Орбита», «Хип-хоп», батуте «Остров сокровищ» и еще 29 аттракционах, принадлежащих парку.
В Советском — на «Вихре», «Чайном сервизе», «Драконах», «ДЖД», «Веселых горках», «Ракушках», в бассейне с лодочками, «Сюрпризе», «Орбите», «Карнавале», «Мега батуте», «Колесе обзора», «Веселой радуге».
Акция действует каждый понедельник с 1 июня по 31 августа. Отметим, что в омских парках есть еще один традиционный скидочный день — четверг.