Три компании-разработчика «Мир танков» перешли в собственность России

В 2022 году компания Wargaming объявила о прекращении своей деятельности в России и Белоруссии. Как сообщали СМИ, после этого игровой бизнес организации был передан под контроль местной «Леста». Представители второй компании пояснили, что фактически после разрыва отношений некогда единые продукты были разделены. «Леста Игры» работают над «Миром танков», «Миром кораблей» и Tanks Blitz, Wargaming — над World of Tanks, World of Warships и World of Tanks Blitz. Продукты компаний имеют разные лаунчеры, технические характеристики, сервера и получают отдельные обновления с новым контентом.