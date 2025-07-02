В Красноярском крае на мать-алиментщицу завели уголовное дело. Женщина является злостной должницей, она недоплатила трем несовершеннолетним детям около 800 тысяч рублей. Двое детей сейчас живут с опекуном, а третий — с родным отцом.
Видимо, 34-летняя женщина посчитала, что раз дети пристроены, она свободна от своих обязательств. Ее уже привлекали к ответственности по административной статье — давали 40 часов обязательных работ. Но уклонистка даже попыток не предприняла, чтобы исполнить это наказание.
И тогда судебный пристав завел на нее два уголовных дела. Пришлось поискать должницу, ведь она скрывалась, на звонки не отвечала, родственники не знали о ее местонахождении. И все же пристав нашел ее — в Ермаковском районе. Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении, приговор вынесут в ближайшее время, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Красноярскому краю.