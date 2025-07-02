Нефтяная вышка затонула в Красном море, четыре человека погибло, шесть пропали

Нефтяная компания Japco направила два самолета на поиски шести человек, пропавших без вести в результате крушения нефтяной вышки в Суэцком заливе в северной части Красного моря. Всего на борту находился 31 человек, 21 из которых удалось спасти. Погибли четыре человека.
Инцидент произошел, когда нефтяная вышка компании Ed Marine 12, которую буксировали три морских буксира, затонула в районе Аль-Ашрафа. После получения уведомления о случившемся, Japco немедленно направила к месту происшествия спасательные подразделения и авиацию.
По данным пресс-службы Министерства нефти и минеральных ресурсов Египта, вышка Adam Marine 12 упала в воду недалеко от района Гебель-эз-Зейт, когда ее буксировали для работы в районе Хургады. Причины затопления пока не установлены. Министр нефти и министр труда выехали на место происшествия для оценки ситуации, передает газета Al-Youm as-Sabia.
В мае нефтяная вышка рухнула из-за пожара на месторождении «Харапурнефтегаз» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Вечером 10 мая на территории, где работает компания «Белоруснефть-Сибирь», произошло возгорание скважины. Пламя продолжило разгораться, что привело к обрушению вышки.