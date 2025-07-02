Нефтяная вышка затонула в Красном море, четыре человека погибло, шесть пропали

По данным пресс-службы Министерства нефти и минеральных ресурсов Египта, вышка Adam Marine 12 упала в воду недалеко от района Гебель-эз-Зейт, когда ее буксировали для работы в районе Хургады. Причины затопления пока не установлены. Министр нефти и министр труда выехали на место происшествия для оценки ситуации, передает газета Al-Youm as-Sabia.