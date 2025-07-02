Более сотни мероприятий: как в Астане отметят День столицы

С 30 июня по 6 июля в столичном Дворце единоборств имени Ж. Ушкемпирова проходит Кубок мира по боксу среди мужчин и женщин под эгидой Всемирной боксерской ассоциации World Boxing. В турнире участвуют более 300 спортсменов из 31 страны, в том числе и казахстанская сборная во всех 20 весовых категориях. Финальные бои пройдут 6 июля, в две сессии — в 14:00 и 19:00. Вход свободный.