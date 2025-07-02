Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 июля

Тельцы будут чувствовать нестабильность в разных сферах жизни, особенно в личной. Старые обиды могут напомнить о себе, особенно если важный разговор не был закрыт. В профессиональной сфере представителей знака может ждать приятная новость, связанная с результатом их терпения. Вторая половина дня подойдет для тихих домашних дел или прогулки на природе. Близкий человек может нуждаться в одобрении, даже если он не говорит об этом напрямую.