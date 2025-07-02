Новосибирская космонавтка Анна Кикина отработала экстренные ситуации на орбитальных учениях

Во второй тренировке экипаж столкнулся с разгерметизацией в лабораторном модуле. После устранения утечки космонавты отработали действия при ложном срабатывании датчика дыма, но затем столкнулись с новым выбросом аммиака. На этот раз ситуация потребовала экстренной эвакуации в «Союз» и подготовки к срочному покиданию станции.