Новосибирская космонавтка Анна Кикина отработала экстренные ситуации на орбитальных учениях

Учения включали отработку действий при пожаре, разгерметизации и выбросе аммиака.
Как сообщили в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, первая тренировка моделировала три аварийные ситуации одновременно: разгерметизацию в переходном отсеке, возгорание в служебном модуле и выброс аммиака на американском сегменте станции.
«В финале произошёл выброс аммиака на американском сегменте “станции”, что потребовало от экипажа перейти в корабль “Союз”, но сценарий построили таким образом, что атмосферу удалось “очистить” и осуществить повторный вход на “станцию”», — пояснила ведущий специалист по подготовке космонавтов Татьяна Данюк.
Во второй тренировке экипаж столкнулся с разгерметизацией в лабораторном модуле. После устранения утечки космонавты отработали действия при ложном срабатывании датчика дыма, но затем столкнулись с новым выбросом аммиака. На этот раз ситуация потребовала экстренной эвакуации в «Союз» и подготовки к срочному покиданию станции.
Завершающее учение моделировало пожар в исследовательском модуле, в результате чего экипаж был вынужден использовать средства индивидуальной защиты и готовиться к аварийному возвращению на Землю.
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