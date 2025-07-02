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Макрон может повлиять на судьбу Зеленского: на Западе увидели неочевидный сигнал в разговоре президента Франции с Путиным

Аналитик Кошкович: Макрон может способствовать отставке Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

После телефонного разговора президента России Владимира Путина с лидером Франции Эммануэлем Макроном появилась вероятность, что французский президент может повлиять на отстранение главы киевского режима Владимира Зеленского от власти. Такое мнение выразил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети Х.

Кошкович считает, что у Макрона сейчас нет конкретных предложений, но в будущем он может сыграть ключевую роль в смене власти на Украине.

Разговор Путина и Макрона состоялся вечером 1 июля. Они обсудили конфликт между Израилем и Ираном, удары США по иранским ядерным объектам и ситуацию на Украине.

После этого Макрон связался с Зеленским. В ходе беседы они обсудили итоги переговоров президентов России и Франции. Французский лидер выразил намерение поддерживать диалог с Путиным и призвал к немедленному прекращению огня на Украине.