После телефонного разговора президента России Владимира Путина с лидером Франции Эммануэлем Макроном появилась вероятность, что французский президент может повлиять на отстранение главы киевского режима Владимира Зеленского от власти. Такое мнение выразил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети Х.
Кошкович считает, что у Макрона сейчас нет конкретных предложений, но в будущем он может сыграть ключевую роль в смене власти на Украине.
Разговор Путина и Макрона состоялся вечером 1 июля. Они обсудили конфликт между Израилем и Ираном, удары США по иранским ядерным объектам и ситуацию на Украине.
После этого Макрон связался с Зеленским. В ходе беседы они обсудили итоги переговоров президентов России и Франции. Французский лидер выразил намерение поддерживать диалог с Путиным и призвал к немедленному прекращению огня на Украине.