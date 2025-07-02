Эксклюзив по цене и правилам: КНДР открыла курорт для россиян с гидами и без интернета

«Северная Корея — потрясающе красивая страна. Ландшафты, климат, инфраструктура на курортах ничуть не хуже, чем в Альпах или на курортах Южного Китая. Конечно, есть специфика — строгие правила, обязательные сопровождающие, ограничения. Но ведь именно в этом и заключается уникальность поездки. Это шанс для россиян увидеть уникальную страну, которая десятилетиями была закрыта», — отметила председатель Независимого профсоюза Дарья Митина.
Как сообщают туроператоры, в эту сумму включен практически весь спектр услуг: авиаперелет, проживание в одной из более чем 50 гостиниц курорта, питание, экскурсии и трансфер из Пхеньяна. Помимо пляжного отдыха на побережье Японского моря, программа предусматривает возможность выезда на горный курорт Масикрён.
Курортная зона, растянувшаяся на 4−5 километров побережья, предлагает развитую инфраструктуру: аквапарк, кинотеатр, бары, рестораны, спа-центры и спортивные площадки. Пляж характеризуется мелким золотистым песком, спокойным морем и считается безопасным, в том числе для детей. Рядом расположен детский лагерь «Сондовон», знакомый некоторым россиянам еще с советских времен.
Однако организаторы и эксперты предупреждают: отдых в КНДР кардинально отличается от привычного. На территории курорта действуют строжайшие правила. Самостоятельные прогулки за пределы отеля или пляжной зоны категорически запрещены — передвижение возможно только в сопровождении назначенного северокорейского гида. Под абсолютным запретом находятся использование дронов и съемка вне специально отведенных мест. Туристы должны быть готовы к полному отсутствию интернета, ограниченной мобильной связи и невозможности использования международных банковских карт.
Что ждет россиян на новом курорте и кому обязательно следует его посетить, рассказываем по ссылке.
Фото: ФедералПресс / Анастасия Алимпиева.