Эксклюзив по цене и правилам: КНДР открыла курорт для россиян с гидами и без интернета

«Северная Корея — потрясающе красивая страна. Ландшафты, климат, инфраструктура на курортах ничуть не хуже, чем в Альпах или на курортах Южного Китая. Конечно, есть специфика — строгие правила, обязательные сопровождающие, ограничения. Но ведь именно в этом и заключается уникальность поездки. Это шанс для россиян увидеть уникальную страну, которая десятилетиями была закрыта», — отметила председатель Независимого профсоюза Дарья Митина.