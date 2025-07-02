Климатолог попросил пока не называть лето 2025 года аномально холодным

Называть холодным лето 2025 года в Центральной России пока еще рано, так как прошел только первый месяц, а в июле не исключены волны тепла. Такое заявление сделал эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин, сообщают РИА Новости.
Он отметил, что подобные аномалии случались и раньше, поэтому какими-то особенными их назвать нельзя.
«Несколько лет назад была волна холода, которая доходила почти до нуля градусов. У нас прошел только первый месяц этого лета, и мы просматриваем несколько дней второго месяца, не более того, поэтому называть лето холодным мы не можем», — заявил Кокорин.
В то же время специалист отметил, что частота ненормальных для своего сезона температур сейчас явно увеличилась.
Также Кокорин добавил, что оценивать июль по первым числам не стоит, так как холода в начале месяца не исключают волны тепла и жарких дней в дальнейшем.
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