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Прокуратура выясняет причины обрушения моста через реку Малиновка в Приморье

Сооружение оценивают на предмет дальнейшей эксплуатации.

Источник: Прокуратура Приморского края

Прокуратура начала проверку по факту частичного обрушения моста через реку Малиновка, произошедшего 1 июля на 1-м километре автодороги Ракитное — Марьевка в Дальнереченском районе, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.

Сейчас специалисты проводят техническое обследование объекта для определения его дальнейшей пригодности к эксплуатации.

Надзорное ведомство держит на контроле вопросы обеспечения безопасности дорожного движения на данном участке, а также изучает, насколько своевременно и качественно осуществлялось содержание и обслуживание мостового сооружения. По итогам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц и при необходимости приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, сегодня, 2 июля, специалисты Примавтодора оперативно установили на месте происшествия временный мост из сборных металлоконструкций.