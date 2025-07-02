Прокуратура выясняет причины обрушения моста через реку Малиновка в Приморье

Прокуратура начала проверку по факту частичного обрушения моста через реку Малиновка, произошедшего 1 июля на 1-м километре автодороги Ракитное — Марьевка в Дальнереченском районе, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
Сейчас специалисты проводят техническое обследование объекта для определения его дальнейшей пригодности к эксплуатации.
Надзорное ведомство держит на контроле вопросы обеспечения безопасности дорожного движения на данном участке, а также изучает, насколько своевременно и качественно осуществлялось содержание и обслуживание мостового сооружения. По итогам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц и при необходимости приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, сегодня, 2 июля, специалисты Примавтодора оперативно установили на месте происшествия временный мост из сборных металлоконструкций.