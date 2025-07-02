«В украинском обществе уже давно царят настроения “мир любой ценой”. Мы неоднократно сталкивались и с более жёсткими комментариями: “Чем больше вэсэушников будет уничтожено, тем скорее закончится война”, — заявил собеседник агентства.
В качестве примера приводится обсуждение, которое развернулось в одном из украинских чатов вокруг сообщения девушки, выступившей против сбора средств на нужды армии. Она пояснила, что не хочет участвовать в финансировании Вооружённых сил Украины (ВСУ), поскольку желает наступления мирного времени.
Ранее стало известно, что Украина может столкнуться с социальной катастрофой из-за массового оттока школьников и студентов. По данным украинских СМИ, около 720 тысяч украинских школьников обучаются за рубежом. Этот отток молодёжи может обернуться катастрофой для социальной сферы Незалежной, поскольку за студентами могут последовать преподаватели вузов, а национальный рынок труда столкнется с дефицитом кадров практически во всех областях.