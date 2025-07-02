Ранее стало известно, что Украина может столкнуться с социальной катастрофой из-за массового оттока школьников и студентов. По данным украинских СМИ, около 720 тысяч украинских школьников обучаются за рубежом. Этот отток молодёжи может обернуться катастрофой для социальной сферы Незалежной, поскольку за студентами могут последовать преподаватели вузов, а национальный рынок труда столкнется с дефицитом кадров практически во всех областях.