У Омска мощно сбоит авиасообщение с тремя регионами

Кроме того, нарушение графика зафиксировано сразу у 5 рейсов, отправляющихся из Омска в Москву. Вылет самого раннего из них перенесен почти на 4 часа — с 5:10 на 9:05. Однако наиболее продолжительной предварительно станет задержка борта, вылет которого планировался в 5:50 — теперь он ожидается только в 17:55, то есть на 12 часов позднее.