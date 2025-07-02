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У Омска мощно сбоит авиасообщение с тремя регионами

В омском аэропорту объявлены многочасовые задержки рейсов по трем направлениям.

Утром среды, 2 июля 2025 года, в Омском аэропорту объявлена задержка фактически половины из 12 запланированных рейсов, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани по состоянию на 8:00.

В частности, свыше 5 часов ожидания предстоит пассажирам рейса Омск — Сочи, который предварительно стартует в 9:30 вместо утвержденных по графику 4:05.

Кроме того, нарушение графика зафиксировано сразу у 5 рейсов, отправляющихся из Омска в Москву. Вылет самого раннего из них перенесен почти на 4 часа — с 5:10 на 9:05. Однако наиболее продолжительной предварительно станет задержка борта, вылет которого планировался в 5:50 — теперь он ожидается только в 17:55, то есть на 12 часов позднее.

У более поздних рейсов время ожидания, судя по данным онлайн-табло, сокращается. Так, борт на 6:30 перенесен на два с половиной часа, 55-минутная задержка ожидается у рейса на 8:05; тогда как первым состоявшимся к моменту публикации оказался вылет, задержавшийся на 33 минуты и отправившийся в пункт назначения в 7:18.

Третьим направлением, на котором зафиксирована задержка, оказался Санкт-Петербург. Предварительно борт в Северную столицу отправится в 10:25 с задержкой в 1 час и 45 минут.