Омский боец Александр Шлеменко проведёт открытую тренировку перед поединком

Все присутствующие смогут задать интересующие вопросы спортсменам во время пресс-конференции, а также получить автографы от Александра Шлеменко и других бойцов его команды, таких как Андрей Корешков, Александр Подмарев, Алексей Шуркевич и Александр Зырянов.