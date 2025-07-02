Омский боец Александр Шлеменко проведёт открытую тренировку перед поединком

В субботу, 5 июля, легенда ММА, омский боец Александр Шлеменко вместе со своим противником, испанским атлетом и обладателем европейского титула по бразильскому джиу-джитсу Гильерме Кадена проведут открытую тренировку для всех желающих на Пешеходном Любинском. Об этом сообщили в авторском школе единоборств «ШТОРМ».
Помимо этого, свою подготовку к предстоящему турниру SFC-11 продемонстрируют омские бойцы Александр Подмарёв и Станислав Набоян, представляющие команду STORM Shlemenko Fight Team, а также бразильский боец Фернандо Клейтон Сильва Де Соуза, который станет соперником Станислава.
Все присутствующие смогут задать интересующие вопросы спортсменам во время пресс-конференции, а также получить автографы от Александра Шлеменко и других бойцов его команды, таких как Андрей Корешков, Александр Подмарев, Алексей Шуркевич и Александр Зырянов.
Более того, для зрителей подготовлена разнообразная развлекательная программа с интерактивными мероприятиями, конкурсами и розыгрышем ценных призов, включая билеты на турнир SFC-11.
Мероприятие начнется в 17:30 на сцене, расположенной рядом с музеем имени М. А. Врубеля.
Ранее мы писали, что турнир SFC-11 состоится 12 июля на G-Drive Арене в Омске.