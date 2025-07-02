В Башкирии проложат современную дорогу к старинному медеплавильному заводу

Работы по обновлению дорожного полотна идут на участках между Верхотором и Воскресенским. Там выполняют устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси, основания, верхнего слоя основания и покрытия из асфальтобетона.
— Эта дорога обеспечивает транспортную связь жителям сел и деревень Ишимбайского и Мелеузовского районов, а также это одно из туристических направлений, — отметила министр транспорта и дорожного хозяйства региона Любовь Минакова.
Она добавила, что здесь находится медеплавильный завод, который построили еще в XVIII веке. Он был в свое время одним из самых крупных металлургических производств на Южном Урале, а сейчас это место привлечения туристов.
— Поэтому важно обеспечить безопасный проезд по этой дороге, — подчеркнула г-жа Минакова.
Ранее дорога была с гравийным покрытием, а в 2023 году по поручению главы Башкирии Радия Хабирова здесь приступили к капитальному ремонту. В этом году планируется ввести в эксплуатацию шестикилометровый участок этой дороги, а в следующем году еще четыре километра.
Напомним, Воскресенский медеплавильный завод построили купцы Твердышев и Мясников в 1745 году. Завод был одним из крупнейших на Урале и выдавал в год до 18 тысяч пудов меди. Завод остановил работу в 1902 году из-за истощения запасов медной руды и с тех пор стоял заброшенным. В 2019 году это место облагородили, построили амфитеатр для зрителей, визит-центр, торговые павильоны, современную детскую площадку, качели и зоны отдыха.
Воскресенский медеплавильный завод в 2023 году внесли в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.