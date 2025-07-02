В Башкирии проложат современную дорогу к старинному медеплавильному заводу

Напомним, Воскресенский медеплавильный завод построили купцы Твердышев и Мясников в 1745 году. Завод был одним из крупнейших на Урале и выдавал в год до 18 тысяч пудов меди. Завод остановил работу в 1902 году из-за истощения запасов медной руды и с тех пор стоял заброшенным. В 2019 году это место облагородили, построили амфитеатр для зрителей, визит-центр, торговые павильоны, современную детскую площадку, качели и зоны отдыха.