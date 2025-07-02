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На перекрестке Масленникова и Маркса в Омске срочно перекрыли полосы из-за ямы

В Омске устраняют проседание грунта на одном из центральных перекрестков.

Источник: SuperOmsk.ru

В Омске с раннего утра среды, 2 июля 2025 года, начались ремонтные работы по устранению начавшего образовываться провала на пересечении Ленинградской площади и проспекта Маркса. Ранее из-за появившейся в асфальте сквозной дыры здесь были установлены предупреждающие знаки.

Теперь же специалисты приступили к работам, в которых, как обратил внимание «СуперОмск», задействован экскаватор. Для ремонта перекрыли две крайние полосы, с которых выполняется поворот налево в направлении проспекта Маркса.

Добавим, как уточнили в городской администрации, на время ремонта изменена схема движения троллейбуса № 16.

«Изменение в движении маршрута № 16 (пос. Солнечный — завод им. Попова) связано со срочными ремонтными работами на Ленинградской площади, где в районе третьей и четвертой полос образовалась просадка грунта над теплосетями», — отметили в мэрии.

С Ленинградского моста транспорт будет поворачивать направо на проспект Карла Маркса, разворот троллейбус будет выполнять в районе ж/д вокзала.

Уточняется, что затраченные на ремонт просадки грунта средства будут взысканы с собственника сетей.