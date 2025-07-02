Церковный праздник 2 июля 2025: традиции, приметы и запреты

На протяжении веков 2 июля в народе связывают с различными приметами. Считается, что если в этот день идет дождь, то лето будет урожайным. Также принято обращать внимание на погоду: ясный день предвещает хорошую зиму. В народе говорят: «Если на Илью (по старому стилю — 2 июля) птицы гнездятся высоко, зима будет холодной».