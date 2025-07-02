Паркоматы смогут вернуться во Владивосток после снятия санкций, но нужны ли они?

Полтора года назад, в октябре 2023 года, улицы Владивостока лишились привычных паркоматов. Тогда производитель оборудования, иностранная компания Flowbird, официально уведомила ООО «Цифровое Приморье» о полном прекращении технической поддержки — как программной, так и аппаратной. Причиной оказалось ухудшение международных отношений. В администрации города сообщили, что вопрос о целесообразности возобновления работы оборудования будет рассмотрен только после снятия санкций, сообщает ИА PrimaMedia.
В официальном уведомлении от Flowbird, адресованном российскому партнеру, прямо говорилось о влиянии ограничительных мер Европейского союза:
«Санкции Европейского союза против России усиливаются в последние несколько месяцев. Отныне эти санкции не позволяют нам продолжать наши деловые отношения с вашей компанией. Нам жаль прекращать эти хорошие деловые отношения, но в нынешних условиях мы больше не можем поддерживать их», — сообщала компания.
С момента отключения прошло уже полтора года, однако никаких подвижек в возобновлении работы паркоматов не наблюдается. В ответ на запрос корр. ИА PrimaMedia администрация города предоставила ответ, который не оставляет надежд на скорое возвращение автоматов на улицы.
В мэрии пояснили, что вопрос о целесообразности возобновления работы оборудования будет рассмотрен лишь после снятия санкционных ограничений. Более того, подчеркивается, что паркоматы не играли ключевой роли в системе оплаты парковок:
«В экосистеме сервиса платных парковочных пространств паркоматы были лишь одним из инструментов оплаты парковочных сессий. За год эксплуатации объем проведенных через них платежей за парковки был на уровне 8%. Касательно планов о возобновлении работы паркоматов в перспективе, сообщаем, что в данный момент вопрос находится на рассмотрении», — уточнили в администрации.
Новые схемы движения на Фадеева и Жигура во Владивостоке не будут менять из-за критики горожан.
По мнению жителей, внедрение «эффективных» решений обернулось ежедневными многочасовыми заторами.
Напомним, пробки во Владивостоке стали частью городской рутины. Бороться с ними пытаются разными методами. В их числе — «правильная» организация движения и реконструкция трасс. В конце прошлого года такие процессы произошли на съезде с объездной трассы Де-Фриз — Седанка — Патрокл на улицу Фадеева — там поменяли приоритет. А участок Жигура — Стрелочная и вовсе прошел переформатирование. Власти утверждают, что разумные изменения и переосмысление развязок дали положительный эффект. Жители, которые часто обращаются к нам в редакцию, заявляют об обратном. Пока можно говорить, что факты дорожной реновации во Владивостоке осуществились, и отказываться от них никто не намерен.