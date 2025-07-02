Паркоматы смогут вернуться во Владивосток после снятия санкций, но нужны ли они?

Напомним, пробки во Владивостоке стали частью городской рутины. Бороться с ними пытаются разными методами. В их числе — «правильная» организация движения и реконструкция трасс. В конце прошлого года такие процессы произошли на съезде с объездной трассы Де-Фриз — Седанка — Патрокл на улицу Фадеева — там поменяли приоритет. А участок Жигура — Стрелочная и вовсе прошел переформатирование. Власти утверждают, что разумные изменения и переосмысление развязок дали положительный эффект. Жители, которые часто обращаются к нам в редакцию, заявляют об обратном. Пока можно говорить, что факты дорожной реновации во Владивостоке осуществились, и отказываться от них никто не намерен.