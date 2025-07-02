В Амурской области иностранцы незаконно добывали золото

В ходе инспекции установлено, что в результате незаконной деятельности по разведке и добыче золота был нанесен ущерб лесным ресурсам на сумму свыше четырех миллионов рублей. В связи с этим прокуратурой Зейского района в МО МВД направлены материалы проверки. Впоследствии было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Расследование дела и его результаты находятся на особом контроле прокуратуры.