В Амурской области иностранцы незаконно добывали золото

Против иностранцев, незаконно добывавших золото, возбуждено уголовное дело.
В Амурской области прокуратура Зейского района совместно с другими ведомствами и министерствами установили, что группа иностранных граждан незаконно добывала золото на территории региона. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщили в областной прокуратуре.
«Установлено, что организация с привлечением 27 иностранных граждан осуществляла незаконную добычу золота на участке местности, расположенном в 40 км от поселка Кировский вблизи реки Гилюй», — говорится в заявлении прокуратуры в telegram-канале. Они доставлены в областной МО МВД России «Зейский». В отношении иностранцев принято решение о принудительном выдворении за пределы России, также сейчас проводится проверка по факту их незаконного привлечения к труду.
В ходе инспекции установлено, что в результате незаконной деятельности по разведке и добыче золота был нанесен ущерб лесным ресурсам на сумму свыше четырех миллионов рублей. В связи с этим прокуратурой Зейского района в МО МВД направлены материалы проверки. Впоследствии было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Расследование дела и его результаты находятся на особом контроле прокуратуры.