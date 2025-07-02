Главу азербайджанской диаспоры отпустили после допроса в Екатеринбурге

Руководителя азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински отпустили после допроса в СУ СКР Свердловской области. Об этом сообщает его сын Мутвалы.
По его словам, Шыхлински не были предъявлены обвинения. Сын руководителя диаспоры до сих пор утверждает, что отец проходит по громкому уголовному делу об убийствах в качестве свидетеля, передает слова сына РБК.
Накануне, 1 июля, главу диаспоры и его сына Мутвалы задержали в Екатеринбурге сотрудники спецназа около торгового центра «Баку Плаза», который принадлежит семье Шыхлински. В это время Шыхлински ехали на Mercedes Gelandewagen. Силовики достали их и жестко повалили на землю. На кадрах, которые публикуют Telegram-каналы, у автомобиля разбиты стекла. Позже сына главы диаспоры отпустили.
В Екатеринбурге в рамках расследования уголовного дела 27 июня были задержаны шесть граждан РФ азербайджанского происхождения. 29 июня суд арестовал до 19 июля троих из них: Мазахира, Акифа и Аяза Сафаровых. В отношении Бакира Сафарова, Ахлимана Гянджиева и Шахина Лалаева срок задержания был продлен на 72 часа. Вчера, 1 июля, Гянджиева и Бакира Сафарова тоже арестовали.
Задержания происходили с применением силы. По словам полицейских, подозреваемые оказывали сопротивление. Несколько человек получили травмы и сейчас находятся в больнице. Двое азербайджанцев погибли. Один — от сердечной недостаточности, причину смерти второго устанавливают.
Генеральный директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения Азербайджана Адалят Гасанов во время пресс-конференции заявил журналистам, что причиной смерти братьев стал шок, возникший в результате множественных травм.
По версии следствия, члены этнической группировки, в которую входили уроженцы Азербайджана, совершили серию преступлений. Среди них — убийство в 2001 году Юнуса Пашаева, покушение на убийство по найму Фехруза Ширинова в 2010 году, убийство в 2011 году Икрама Гаджиева. По версии следствия, мотивом совершенных преступлений стал раздел сфер влияния в бизнесе.
Операция силовиков в Екатеринбурге вызвала большой резонанс в Азербайджане. Там отменили все мероприятия с российским участием, а также визит зампреда правительства РФ Алексея Оверчука. Кроме того, парламентская делегация Азербайджана отказалась от участия в 23-м заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и РФ. Заседание должно было пройти в Москве.