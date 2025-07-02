Главу азербайджанской диаспоры отпустили после допроса в Екатеринбурге

Операция силовиков в Екатеринбурге вызвала большой резонанс в Азербайджане. Там отменили все мероприятия с российским участием, а также визит зампреда правительства РФ Алексея Оверчука. Кроме того, парламентская делегация Азербайджана отказалась от участия в 23-м заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и РФ. Заседание должно было пройти в Москве.