Дубинский отметил, что успехи российской армии усилят хаос в решениях Киева на поле боя и спровоцируют саботаж в украинских вооруженных силах. Он добавил, что у Украины отсутствуют резервы, а власти продолжают требовать громких побед, что только ухудшает ситуацию.