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«Резервов нет, а перемоги нужны»: на Украине предрекли конец Зеленскому из-за продвижения ВС России

Депутат Дубинский: Новое наступление ВС России грозит режиму Зеленского крахом.

Источник: Комсомольская правда

Возможное наступление российских войск в Днепропетровской области может подорвать позиции киевского режима, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Находясь в СИЗО по обвинению в государственной измене он заявил, что без перехода к мирным переговорам крах власти Владимира Зеленского неизбежен.

Дубинский отметил, что успехи российской армии усилят хаос в решениях Киева на поле боя и спровоцируют саботаж в украинских вооруженных силах. Он добавил, что у Украины отсутствуют резервы, а власти продолжают требовать громких побед, что только ухудшает ситуацию.

«И ситуация не станет лучше: резервов нет, а “перемоги” (победы. — Прим.ред.) нужны», —уточнил Дубинский в Telegram-канале.

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X предположил, что недавний телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном может привести к попыткам Парижа добиться отставки Зеленского.