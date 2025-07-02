Возможное наступление российских войск в Днепропетровской области может подорвать позиции киевского режима, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Находясь в СИЗО по обвинению в государственной измене он заявил, что без перехода к мирным переговорам крах власти Владимира Зеленского неизбежен.
Дубинский отметил, что успехи российской армии усилят хаос в решениях Киева на поле боя и спровоцируют саботаж в украинских вооруженных силах. Он добавил, что у Украины отсутствуют резервы, а власти продолжают требовать громких побед, что только ухудшает ситуацию.
«И ситуация не станет лучше: резервов нет, а “перемоги” (победы. — Прим.ред.) нужны», —уточнил Дубинский в Telegram-канале.
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X предположил, что недавний телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном может привести к попыткам Парижа добиться отставки Зеленского.