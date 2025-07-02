Из Хабаровска увеличили число рейсов в Петропавловск-Камчатский

С начала июля в расписании хабаровского аэропорта появились дополнительные рейсы на Камчатку. Новый график ввела авиакомпания «Аврора». Теперь у пассажиров больше возможностей вылететь в Петропавловск-Камчатский. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По понедельникам самолеты отправляются дважды — в 9:00 и 11:00. Во вторник тоже сразу два рейса — ранний в 3:00 и дневной в 11:00. В остальные дни недели сохраняется привычный один вылет — в 11:00. На маршруте работает самолет Airbus A319. Перелет прямой.
По словам представителей компании, изменения связаны с ростом спроса. Камчатка летом становится особенно популярным направлением. Людей привлекают вулканы, Авачинская бухта, черный пляж и морская кухня.