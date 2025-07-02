Строительство 50-метрового бассейна на «Пятой площадке» приостановлено

Строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса с 50-метровым бассейном было включено в проект мастер-плана Хабаровска по предложению жителей микрорайона «Пятая площадка». Однако недавно в администрации города заявили, что его возведение временно приостановлено, так как проект стал невыгодным для инвестора.
«Ранее направленная инвестором инициатива о строительстве бассейна была отозвана самим заявителем. Причиной отзыва стало значительное повышение кредитных ставок, вследствие которого привлечение заемных средств стало экономически невыгодным для реализации проекта. По предварительным оценкам, общая стоимость строительства составляла порядка 1,8 миллиардов рублей, значительная доля которой должна была финансироваться за счет банковских кредитов», — сообщили в мэрии.
В администрации сообщили, что работа по поиску возможных источников финансирования ведется. В мэрии готовы рассмотреть любые инициативы частных компаний, заинтересованных в реализации проекта.