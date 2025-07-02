Строительство 50-метрового бассейна на «Пятой площадке» приостановлено

Строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса с 50-метровым бассейном было включено в проект мастер-плана Хабаровска по предложению жителей микрорайона «Пятая площадка». Однако недавно в администрации города заявили, что его возведение временно приостановлено, так как проект стал невыгодным для инвестора.