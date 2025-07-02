Суд в Перми отменил арест экс-директора музея PERMM Наили Аллахвердиевой

1 июля в краевом суде рассмотрели ходатайство адвоката Наили Аллахвердиевой. Согласно доводам её защитника, она покинула Россию ещё в декабре 2024 года, так что это не имеет отношения к возбуждённому лишь в марте уголовному делу. Несмотря на возражения прокуратуры, суд удовлетворил ходатайство об отмене ареста.