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Суд в Перми отменил арест экс-директора музея PERMM Наили Аллахвердиевой

Ранее эту меру пресечения избрали заочно: бывшая руководитель музея современного искусства находится за пределами России.

Источник: Аргументы и факты

Пермский краевой суд отменил заочный арест бывшего директора музея PERMM Наили Аллахвердиевой по делу об оскорблении чувств верующих, сообщает Properm.ru.

Ранее решение о заочном аресте принял Дзержинский районный суд Перми, кроме того, экс-руководителя музея современного искусства объявили в межгосударственный розыск.

1 июля в краевом суде рассмотрели ходатайство адвоката Наили Аллахвердиевой. Согласно доводам её защитника, она покинула Россию ещё в декабре 2024 года, так что это не имеет отношения к возбуждённому лишь в марте уголовному делу. Несмотря на возражения прокуратуры, суд удовлетворил ходатайство об отмене ареста.

Новую меру пресечения для всё ещё находящейся за границей Наили Аллахвердиевой в суде не избрали, сообщает ТАСС. Агентство также отмечает со ссылкой на прокуратуру, что решение апелляционной инстанции отменило лишь заочный арест, но не федеральный и межгосударственный розыск.