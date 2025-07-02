Россияне зря критиковали новые тарифы ЖКХ: какие изменения в электроэнергии защищало Минэнерго

Большинство россиян оплачивают электроэнергию по самому низкому тарифу.
С июня 2025 года в РФ вступила в силу плановая индексация тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, включая электроэнергию. Процесс является естественным и связан с необходимостью финансирования модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса, объяснило ранее Минэнерго.
Кроме того, с 1 января в России введены дифференцированные тарифы на электроэнергию, при которых размер платы определяется объемом потребленного ресурса. Верхние границы диапазонов потребления установлены на основании экспертных расчетов, учитывающих потребности населения в электроэнергии для обеспечения всех бытовых и коммунальных нужд. В зависимости от региона от 90% до 98% пользователей попадают в первую категорию и оплачивают электричество по минимальной ставке. Что такое дифференцированный тариф за электричество — в материале URA.RU.
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В среднем по стране рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги составил 11,9%. При этом стоимость услуг по передаче электроэнергии через Единую национальную электрическую сеть увеличилась на 11,5%, а для бытовых потребителей тарифы на электроэнергию выросли на 12,6%.
В министерстве также подчеркнули, что реализация проектов по обновлению и развитию инфраструктуры требует значительных финансовых вложений. Поиск источников финансирования осуществляется за счет поэтапного увеличения тарифов, что позволяет поддерживать высокую надежность электросетевого комплекса и минимизировать потери электрической энергии.
Что такое дифференцированный тариф за электричество.
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С 1 января 2025 года на территории Российской Федерации для всех собственников квартир, индивидуальных жилых домов, дачных строений, а также иных категорий граждан, приравненных к населению, начинают действовать дифференцированные тарифы на электрическую энергию. Если ранее право устанавливать подобную систему предоставлялось региональным органам власти по их усмотрению, то теперь такая практика становится обязательной для всей страны. Согласно информации Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в 2024 году 73 из 89 российских регионов уже применяли подобную тарифную сетку.
Размер платы за электроэнергию для населения отныне определяется объемом ежемесячного потребления и подразделяется на три диапазона, максимальные значения которых установлены соответствующим правительственным постановлением.
Три тарифных диапазона.
Первый тарифный диапазон охватывает потребление до 3900 кВт·ч в месяц. Для граждан, не превышающих этот лимит, предусмотрен самый низкий тариф.
Второй диапазон распространяется на потребление от 3901 до 6000 кВт·ч. В пределах этого объема действует повышенный тариф. При этом за электроэнергию в пределах первого диапазона сохраняется прежняя ставка, а за превышение — применяется более высокий тариф, как пояснили в компании «Мосэнергосбыт».
Третий диапазон — свыше 6001 кВт·ч в месяц. Электроэнергия, израсходованная сверх этого объема, оплачивается по еще более высокой ставке, сопоставимой с тарифами, установленными для коммерческих организаций.