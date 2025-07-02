Россияне зря критиковали новые тарифы ЖКХ: какие изменения в электроэнергии защищало Минэнерго

Кроме того, с 1 января в России введены дифференцированные тарифы на электроэнергию, при которых размер платы определяется объемом потребленного ресурса. Верхние границы диапазонов потребления установлены на основании экспертных расчетов, учитывающих потребности населения в электроэнергии для обеспечения всех бытовых и коммунальных нужд. В зависимости от региона от 90% до 98% пользователей попадают в первую категорию и оплачивают электричество по минимальной ставке. Что такое дифференцированный тариф за электричество — в материале URA.RU.