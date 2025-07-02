В Соцфонде рассказали о повышении средней пенсии в России

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что с 2026 года страховые пенсии в стране будут повышаться два раза в год за счет индексации. Также он отметил, что с января этого года страховые пенсии уже выросли на 7,3%, а впоследствии их дополнительно повысят на 9,5%. Кроме того, планируется восстановление индексации страховых пенсий для работающих пенсионеров.