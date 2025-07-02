В Соцфонде рассказали о повышении средней пенсии в России

В Соцфонде РФ заявили об увеличении пенсии за год на 2,5 тысячи рублей.
На 1 мая текущего года средний размер пенсии, начисляемой зарегистрированным в системе Социального фонда РФ пенсионерам, достиг около 23,4 рублей. Об этом сообщили в фонде. Таким образом, за последний год средняя пенсия выросла на 2,5 тысячи рублей.
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«Средний размер пенсии в номинальном выражении на 1 мая 2025 года составил 23 453 рубля», — говорится в данных фонда. Информацию передает ТАСС.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что с 2026 года страховые пенсии в стране будут повышаться два раза в год за счет индексации. Также он отметил, что с января этого года страховые пенсии уже выросли на 7,3%, а впоследствии их дополнительно повысят на 9,5%. Кроме того, планируется восстановление индексации страховых пенсий для работающих пенсионеров.