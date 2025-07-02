«Ангарский маньяк» заплатит миллионы за свои преступления: против серийного душегуба завели ещё 16 дел

Стоит отметить, что Попков отбывает пожизненное заключение за серию убийств, совершенных с 1990 по 2010 годы. На его счету более 80 жертв. Преступления происходили в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и их пригородах. Работая в дежурной части ОВД Центрального района Ангарска, он находил жертв на ночных улицах. Попков предлагал женщинам подвезти их, часто используя служебный автомобиль. Тела с признаками насилия находили в лесах, на обочинах дорог и на кладбищах.