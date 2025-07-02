В Федеральной нотариальной палате рассказали о новых правилах дарения жилья в 2025 году

Ранее нотариус Сергей Поляков предупредил о риске продажи жилья аферистами без ведома собственника. По его словам, мошенники нередко арендуют квартиру, а затем пытаются продать её, используя поддельные документы, такие как свидетельства о рождении, браке или завещании. Опытный нотариус быстро выявит подлог, так как тщательно проверяет документы обеих сторон, в том числе по базам МВД, и задаёт вопросы, которые помогают выявить недобросовестные намерения.