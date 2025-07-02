Суд на Украине заочно приговорил к 12 годам тюрьмы актера Виталия Гогунского

Согласно опубликованному судебному решению, Винницкий городской суд Украины вынес заочный приговор актеру Виталию Гогунскому — известному по роли Кузи в сериале «Универ» — и назначил 12 лет лишения свободы.
«Суд постановил определить наказание в виде 12 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организацией и проведением мероприятий политического характера, на срок 12 лет», — следует из документа.
Помимо тюремного срока, актер лишается всего имущества и обязан выплатить Украине $380 (15 902 гривны по курсу НБУ) в качестве возмещения затрат на проведение экспертиз по его делу.
Напомним, что в июне 2024 года СБУ инициировала уголовное преследование артиста по статьям, связанным с «оправданием действий России», коллаборационизмом и распространением военной пропаганды.
Гогунский родился в Кременчуге (Полтавская область), после февраля 2022 года поддержал действия российских вооруженных сил, регулярно выступая на благотворительных мероприятиях для участников спецоперации в различных городах России.
Ранее KP.RU писал, что артист выступил с благотворительным концертом в Донецке и Мариуполе перед сотрудниками силовых ведомств и их родственниками.