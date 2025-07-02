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Суд на Украине заочно приговорил к 12 годам тюрьмы актера Виталия Гогунского

Уроженец Полтавской области актер Виталий Гогунский заочно приговорен к 12 годам тюрьмы.

Источник: Комсомольская правда

Согласно опубликованному судебному решению, Винницкий городской суд Украины вынес заочный приговор актеру Виталию Гогунскому — известному по роли Кузи в сериале «Универ» — и назначил 12 лет лишения свободы.

«Суд постановил определить наказание в виде 12 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организацией и проведением мероприятий политического характера, на срок 12 лет», — следует из документа.

Помимо тюремного срока, актер лишается всего имущества и обязан выплатить Украине $380 (15 902 гривны по курсу НБУ) в качестве возмещения затрат на проведение экспертиз по его делу.

Напомним, что в июне 2024 года СБУ инициировала уголовное преследование артиста по статьям, связанным с «оправданием действий России», коллаборационизмом и распространением военной пропаганды.

Гогунский родился в Кременчуге (Полтавская область), после февраля 2022 года поддержал действия российских вооруженных сил, регулярно выступая на благотворительных мероприятиях для участников спецоперации в различных городах России.

Ранее KP.RU писал, что артист выступил с благотворительным концертом в Донецке и Мариуполе перед сотрудниками силовых ведомств и их родственниками.