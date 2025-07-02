Полицейские помогли заблудившемуся подростку из Норильска вернуться домой

Тогда подросток позвонил в полицию и обратился за помощью. Начальник дежурной части отправил к парню патруль и оставался с ним на связи по телефону, чтобы оказать психологическую поддержку. Через некоторое время правоохранители его нашли, дали воды и отвезли к матери.