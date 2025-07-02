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Полицейские помогли заблудившемуся подростку из Норильска вернуться домой

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне 16-летний подросток приехал из Норильска в деревню Быстрая в гости вместе с мамой.

Источник: Соцсети

Парень отправился кататься на велосипеде и выехал из деревни, чтобы сделать красивые фотографии на природе. Однако обратно он вернуться не мог: заблудился и потерял дорогу.

Тогда подросток позвонил в полицию и обратился за помощью. Начальник дежурной части отправил к парню патруль и оставался с ним на связи по телефону, чтобы оказать психологическую поддержку. Через некоторое время правоохранители его нашли, дали воды и отвезли к матери.

Мама мальчика поблагодарила полицейских за неравнодушное отношение к ее сыну и быстро оказанную ему помощь. Сам подросток выразил слова признательности полицейским, сообщают в краевом МВД.