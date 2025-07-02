Рогов: Ликвидация комбрига ВСУ Захаревича — урок «оккупантам»

Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что ликвидация командира 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Захаревича станет уроком для украинских войск, «которые пришли топтать сапогом южнорусские земли».
Рогов отметил, что, по его данным, это уже как минимум девятый командир бригады ВСУ, уничтоженный российскими войсками за время специальной военной операции.
По его словам, уничтожение Захаревича является не только уроком для украинских военных, но и подтверждением точности и эффективности действий российских войск на Запорожском фронте.
— Это как минимум девятый комбриг ВСУ, ликвидированный нашей армией за время проведения СВО. Ликвидация Захаревича — это не только урок оккупантам, которые пришли топтать сапогом южнорусские земли, но и очередное подтверждение точности и эффективности действий наших ребят на запорожском фронте, — рассказал Рогов в беседе с РИА Новости.
Рогов добавил, что бригада под командованием Захаревича регулярно несла потери от российских войск в Запорожской области, Донецкой народной республике, а также в Сумской области, куда она была переброшена для участия во вторжении ВСУ в Курскую область.
Командир 128-го отделения отдельной горно-пехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Собко во вторник, 1 июля, сообщил о гибели командира 110-й отдельной механизированной бригады генерала ВСУ Сергея Захаревича.