Рогов: Ликвидация комбрига ВСУ Захаревича — урок «оккупантам»

— Это как минимум девятый комбриг ВСУ, ликвидированный нашей армией за время проведения СВО. Ликвидация Захаревича — это не только урок оккупантам, которые пришли топтать сапогом южнорусские земли, но и очередное подтверждение точности и эффективности действий наших ребят на запорожском фронте, — рассказал Рогов в беседе с РИА Новости.