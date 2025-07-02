На фестивале «Крылья Пармы» в Перми выступит певица Пелагея

«Уникальный вокал Пелагеи и музыканты группы превратили русскую народную музыку в явление, которое вдохновляет и трогает до глубины души», — отмечают организаторы в анонсе выступления исполнительницы.
Фестиваль «Крылья Пармы» состоится 12 июля на аэродроме «Фролово». Основная часть программы — традиционное авиашоу, однако, кроме него, будет концерт, а также мастер-классы и прочие активности. Организаторы уже сообщили, что помимо Пелагеи на фестивале выступит группа SpLit, фронтменом и вокалистом которой является актёр пермского Театра-Театра Марат Мударисов.
В 2024 году «Крылья Пармы» оказались настолько популярным мероприятием, что на подъезде к аэродрому образовалась пробка из желающих попасть на фестиваль. Подробнее о прошлогоднем авиашоу — в материале сайта perm.aif.ru.