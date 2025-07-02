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На фестивале «Крылья Пармы» в Перми выступит певица Пелагея

Певица Пелагея выступит в Перми на фестивале авиации «Крылья Пармы», сообщили в соцсетях организаторы мероприятия.

Источник: Аргументы и факты

«Уникальный вокал Пелагеи и музыканты группы превратили русскую народную музыку в явление, которое вдохновляет и трогает до глубины души», — отмечают организаторы в анонсе выступления исполнительницы.

Фестиваль «Крылья Пармы» состоится 12 июля на аэродроме «Фролово». Основная часть программы — традиционное авиашоу, однако, кроме него, будет концерт, а также мастер-классы и прочие активности. Организаторы уже сообщили, что помимо Пелагеи на фестивале выступит группа SpLit, фронтменом и вокалистом которой является актёр пермского Театра-Театра Марат Мударисов.

В 2024 году «Крылья Пармы» оказались настолько популярным мероприятием, что на подъезде к аэродрому образовалась пробка из желающих попасть на фестиваль. Подробнее о прошлогоднем авиашоу — в материале сайта perm.aif.ru.