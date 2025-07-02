Кузю из «Универа» Гогунского приговорили к тюрьме на Украине: скандалы и позиция актера по СВО

В 2017 году он вновь женился на Маирко, однако в 2019 году пара развелась. После этого общение артиста с дочерью прекратилось — об этом рассказывал и он сам, и Милана. По словам Гогунского, этому препятствует его бывшая жена. Та обвиняла актера в неуплате алиментов, а актер, в свою очередь, говорил, что не платит их, потому что Маирко не подавала на них после развода. Он отмечал, что оставил жене бизнес, который приносит пассивный доход, а также квартиру в центре Москвы. В 2022 Маирко подала в суд на Гогунского из-за неуплаты алиментов, но дело было прекращено.