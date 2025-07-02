Кузю из «Универа» Гогунского приговорили к тюрьме на Украине: скандалы и позиция актера по СВО

Украина оштрафовала Гогунского на 30 тысяч рублей.
Украинский суд приговорил к тюремному заключению российского актера театра и кино Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в «Универе» из-за организованных им «политических мероприятий». Известно, что артист активно поддержал спецоперацию РФ на Украине, выступал на концертах в поддержку бойцов. Однако в последнее время в основном обсуждаются скандальные интервью Гогунского, в которых он неоднозначно высказался об отношениях мужчин и женщин. Подробнее об актерской и музыкальной карьере Гогунского, об отношениях с родителями и бывшей женой, которая, по словам актера, мешает его контакту с дочерью, и о скандальных высказываниях актера о хорошем настроении у женщин и феминизме — в материале URA.RU.
Гогунского приговорили к тюрьме.
Актера Гогунского заочно приговорили к 12 годам тюремного заключения на Украине из-за организации им политических мероприятий. Приговор вынес Винницкий суд. С него также взыскали 380 долларов (примерно 30 тысяч рублей) в пользу Киева.
Биография и карьера.
Детство на Украине.
Гогунский получил известность благодаря роли Кузи в «Универе’Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости.
Виталий Гогунский родился 14 июля 1978 года в Кременчуге, Полтавская область, Украина. Его отец Евгений трудился на сталелитейном заводе и был депутатом горсовета, а мать Татьяна была домохозяйкой. У актера есть младший брат Евгений. Виталий окончил лицей и музыкальную школу по классу фортепиано, занимался футболом и спортом, шахматами и танцами. В 2001 году он выучился в Одесском государственном политехническом университете на инженера-технолога машиностроения, параллельно учился актерскому мастерству.
Переезд в Москву и начало карьеры.
В 2001 году Гогунский переехал в Москву и поступил во ВГИК на актерский факультет в мастерскую Алексея Баталова. Его дебют в кино состоялся в 2004 году в комедии «Прощайте, доктор Фрейд!», где он исполнил одну из главных ролей и написал музыку к фильму. В 2006 году снялся в драме «Человек безвозвратный».
Успех в сериале «Универ».
Широкую известность Виталию Гогунскому принесла роль Кузи в популярном ситкоме «Универ» (2008−2011). Его персонаж — добродушный и наивный студент филологического факультета — полюбился зрителям. Актер также участвовал в продолжениях сериала: «Универ. Новая общага» и спин-оффе «СашаТаня».
Музыкальная деятельность.
Гогунский активно развивал музыкальную карьеру: писал саундтреки для «Универа» («Шняга шняжная», «Про парашютистов»), выпускал синглы — «Заново жить», «Гимн большевиков», в том числе в дуэтах с братом Евгением — «Я тебя любишь», и дочерью Миланой (Milana Star) — «Мир». В 2021 году под псевдонимом ViGO артист представил клип «Барби-Бомба» и ряд новых композиций — «Грязные танцы», «Бронзовый закат», «Черная пума».
Участие в телепроектах и кино.
Актер участвовал в шоу «Танцы со звездами», стал победителем второго сезона «Один в один!» на канале «Россия-1», снимался в фильме «Бармен» (2015), появлялся на вокальных конкурсах и в других телевизионных проектах. В 2019 снялся в эпизоде детективного сериала «Специалист». В 2023 году был участником реалити-шоу «Новые Звезды в Африке» на ТНТ.
Личная жизнь.
У Гогунского и Маирко родилась дочь Милана, ставшая известным блогеромФото: Нина Зотина/РИА Новости.
Виталий Гогунский был в отношениях с моделью Ириной Маирко, в 2010 году у пары родилась дочь Милана, ставшая известной блогершей и певицей Milana Star. В 2013 году актер женился на Анне Жюсталь, но брак продлился недолго — около двух лет. Причиной разрыва стали постоянные звонки от бывшей жены и частые гастроли Гогунского.
В 2017 году он вновь женился на Маирко, однако в 2019 году пара развелась. После этого общение артиста с дочерью прекратилось — об этом рассказывал и он сам, и Милана. По словам Гогунского, этому препятствует его бывшая жена. Та обвиняла актера в неуплате алиментов, а актер, в свою очередь, говорил, что не платит их, потому что Маирко не подавала на них после развода. Он отмечал, что оставил жене бизнес, который приносит пассивный доход, а также квартиру в центре Москвы. В 2022 Маирко подала в суд на Гогунского из-за неуплаты алиментов, но дело было прекращено.
Скандалы.
Гогунский вызвал волну критики несколькими высказываниями в интервьюФото: Кирилл Каллиников/РИА Новости.
На YouTube-шоу «Краснова знает» Гогунский высказал свой взгляд на отношения мужчин и женщин, что вызвало волну критики в его адрес в соцсетях. В частности, актер рассказал, что никогда не добивался женщин. Он объяснил, что они проявляли инициативу, когда видели в нем «комфорт и эмоции». Гогунский отметил, что ему нравятся уверенные и гордые женщины, и что обязанность женщины в отношениях — давать мужчине позитивное настроение.
Особый резонанс вызвала фраза: «У тебя плохое настроение? Иди в сад сразу. Резко, жестко, но женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении». Он отметил, что это его позиция в отношениях.
При этом артист поддержал стремление женщин искать состоятельных мужчин. Он заявил, что женщины хотят не столько любви, сколько безопасности и комфорта, что обусловлено материнским инстинктом.
В последующем интервью, которое Гогунский дал журналистке Ксении Собчак, актер рассказал, что большинство женщин, с которыми он познакомился в последнее время, работают эскортницами, однако негативного отношения к этому не выражал. Он заявил, что в воспитанном обществе люди не должны в открытую говорить о менструации, отмечал, что в этот момент женщина должна быть в комфортных условиях, ей можно принести таблетки, но она не должна портить настроение мужчине. По словам актера, женщины и мужчины не равны априори, поскольку на первых возложены и дети, и работа. Он отметил, что феминизм — это глобальный обман.
Гогунский признался, что скучает по тому времени, когда в стране существовал Институт благородных девиц, поскольку там женщин учили в основном творчеству, языкам, этикету, и при этом обходили экономику и политику. Также он высказался про критику в свой адрес в соцсетях — по его словам, «нарциссом и абьюзером его назвали только нарциссы и абьюзеры».
Маирко высказалась об интервью ГогунскогоФото: Кирилл Каллиников/РИА Новости.
Публика осудила упомянутые фразы актера. Некоторые отмечали, что артист хочет переплюнуть один скандал другим. Отец Гогунского дал комментарий изданию Super. «Наверное, плохо воспитывал», — сказал он. Бывшая жена Маирко эмоционально отреагировала на интервью экс-супруга. По ее словам, такой взгляд на отношения был нормой в их семье. «Я в прекрасном и красивом настроении — все ок. Не так — сразу в лес!» — сообщила Маирко. А режиссер Валерия Гай Германика обвинила мать Гогунского в плохом воспитании. «Зачем Гогунский дал такое интервью? Для того чтобы все женщины мира не вырастили таких же сыновей Если бы мама Виталия не вырастила его таким и не приняла во власть своей тьмы, может, он вообще был бы другим», — заявила режиссер.
Позиция по СВО.
Гогунский давал концерты в поддержку СВОФото: Кирилл Зыков/РИА Новости.
Гогунский активно поддержал спецоперацию России на Украине. Он посещал госпитали, где бойцы проходят реабилитацию, давал концерты в поддержку военнослужащих, в 2022 году выпустил патриотическую песню «Россия».
В 2023 году артист рассказал, что его отец остался жить в Одессе, отношения между ними натянутые. «Это не так просто — переехать куда-то после 70 лет. Он говорит, что ему не страшно, он просто там живет, и все», — отмечал Гогунский.
Актер отмечал, что украинцы восемь лет, с 2014 года, жили под информационным колпаком — им внушали, что на них якобы напали мародеры и оккупанты. Гогунский подчеркивал, что простых людей нельзя в этом винить, и выражал надежду на то, что ситуация изменится и живущие на Украине люди все поймут. В 2025 Киев наложил персональные санкции на Гогунского.