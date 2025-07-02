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Казахстанцам запретили подниматься на одну из главных достопримечательностей Бурабая

Администрация национального парка «Бурабай» объявила, что восхождение на знаменитую скалу Жумбактас в Боровом строго запрещено, передает NUR.KZ.

Источник: burabaypark.qr-pib.kz

Представители Нацпарка сделали официальное заявление о запрете подъема туристами на скалу Жумбактас.

"Скала Жумбактас — уникальный природный памятник, имеющий не только эстетическую, но и культурную ценность. Восхождение на скалу строго запрещено! Это не только нарушает природоохранные правила, но и представляет опасность для жизни и здоровья.

Просим соблюдать установленные ограничения и бережно относиться к природному наследию Казахстана. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности", — заявили в нацпарке.