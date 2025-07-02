Россиянам назвали эффективный способ борьбы с борщевиком

Борщевик, когда-то завезенный в Россию как кормовая культура, стал настоящей проблемой для садоводов. Агрессивный сорняк быстро распространяется по участкам, и его борьба требует особого подхода. О том, как эффективно избавиться от этого растения, рассказала KP.RU агроном Светлана Михайлова.
— Если каким-то ветром на участок занесло 1−2 растения, а в округе нет зарослей борщевика, достаточно будет срезать растения и выкопать корни. Больше они не вырастут, — отметила эксперт.
Однако если сорняк уже распространился по всему участку, борьба с ним станет регулярной, ведь борщевик очень плодовит, а его семена легко разносятся ветром. Для серьезных заражений потребуется применение гербицидов.
Кроме того, борщевик представляет угрозу из-за опасности ожогов. Если сок борщевика попал на кожу, это может привести к ее повреждению. В этом случае нужно немедленно укрыться от солнца и обработать место ожога. Прятаться в тени бессмысленно, туда тоже приникает ультрафиолет.