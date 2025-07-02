Россиянам назвали эффективный способ борьбы с борщевиком

Кроме того, борщевик представляет угрозу из-за опасности ожогов. Если сок борщевика попал на кожу, это может привести к ее повреждению. В этом случае нужно немедленно укрыться от солнца и обработать место ожога. Прятаться в тени бессмысленно, туда тоже приникает ультрафиолет.